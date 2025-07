(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 COMUNICATO STAMPA

PETROLATI (DEMOS): ROMA ENTE AUTONOMO OTTIMA NOTIZIA IN PIENO GIUBILEO

Roma 30 luglio 2025 – “L’approvazione del ddl su Roma Capitale come ente autonomo è un’ottima notizia, perché permetterà all’amministrazione di legiferare e quindi di gestire in modo diretto, tra le altre, materie come il trasporto pubblico locale, l’edilizia residenziale pubblica, e soprattutto i servizi e le politiche sociali” afferma il capogruppo capitolino di Demos, Sandro Petrolati.

“Poteri, ovviamente sostenuti dallo stanziamento delle risorse necessarie a renderli funzionali, che permetteranno all’amministrazione di essere più incisiva e più rapida su questioni determinanti per le romane e i romani, per i turisti, i pendolari, i fragili.

Demos condivide con il sindaco Gualtieri la soddisfazione per questo atto atteso e fondamentale, che ha ancora un iter davanti in quanto modifica la Costituzione, ma la cui approvazione arriva proprio durante il Giubileo, e a ridosso di quello dei Giovani, come segnale di cambiamento determinante, di entusiasmo e di futuro che si fa strada” conclude Petrolati.