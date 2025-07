I: ++CDS MUSEO ETRUSCO VILLA GIULIA – AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

MUSEO ETRUSCO VILLA GIULIA – AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza n. 6754 del 30 luglio 2025, depositata oggi, ha respinto l’appello proposto dalla società Opera Laboratori Fiorentini s.p.a. per l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Società Cooperative Culture (Coopculture) nella gara indetta da Consip per i servizi museali presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.

Nell’odierna pronuncia si precisa che ragioni processuali e sostanziali hanno impedito al giudice d’appello di prendere in considerazione i fatti oggetto della sanzione irrogata dall’Autorità di garanzia per la concorrenza e il mercato nei confronti di Coopculture, per le pratiche commerciali scorrette nella gestione del servizio di biglietteria presso il Parco archeologico del Colosseo.

La sentenza rileva, altresì, che spetta alla Consip valutare se tali fatti impongano una nuova valutazione dell’affidabilità e dell’integrità dell’aggiudicataria Coopculture e un eventuale annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera e), e dell’art. 98, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti pubblici).