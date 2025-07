Università. Ricerca. Piccolotti (Avs): Con emendamento Occhiuto precarietà selvaggia. Tagli per 800 milioni e ricercatori senza diritti, il governo smantella la ricerca e ignora il futuro del Paese

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

selvaggia. Tagli per 800 milioni e ricercatori senza diritti, il governo

smantella la ricerca e ignora il futuro del Paese

Il Governo ha imboccato con l’emendamento Occhiuto la via della precarietà

selvaggia, fatta di contratti pagati male, senza contributi pensionistici,

senza maternità e malattia. Per il governo la ricerca non è un lavoro, ma

una specie di sacrificio mistico che dei giovani idealisti e sprovveduti

devono accettare di svolgere a qualsiasi condizione.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra, intervenendo

alla Camera nel corso della discussione sul DL Università e Ricerca,

Istruzione e Salute.

La conseguenza è che – prosegue la deputata rossoverde, membro della

Commissione Cultura a Montecitorio – migliaia di giovani ricercatori e

giovani ricercatrici fanno quel che possono e, spesso, fanno le valigie,

abbandonando l’Italia o la ricerca stessa, provocando una drammatica

perdita di talenti e di potenziale innovativo per il nostro Paese. Parliamo

di più di 30.000 ricercatori e circa 40.000 dottorandi. Vittime di un

taglio diretto del fondo di finanziamento ordinario di 178 milioni, uno

stralcio al Piano straordinario 2022 di 340 milioni, e vittime del mancato

rimborso relativo all’aumento dei costi del personale per l’inflazione e

per il rinnovo dei contratti, pari a 300 milioni. Negli ultimi due anni le

università statali hanno dovuto bloccare il reclutamento, tagliare i

progetti di ricerca e utilizzare quei contratti precari e quelle docenze

gratuite che il governo ha fornito loro come soluzione all’impossibilità di

– conclude Piccolotti – gestire i tagli.

