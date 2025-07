POLIZIA DI STATO – BERGAMO – smantellata un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina VIDEO + COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 AL LINK LE IMMAGINI [ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/24b22024-6bc8-11f0-b02d-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/24b22024-6bc8-11f0-b02d-736d736f6674 ]

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato smantella un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Quattro persone arrestate e cinque deferite in stato di libertà: è questo il bilancio dell’operazione “ Yolcu ” condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo.

Tutti cittadini di etnia curda residenti in provincia e responsabili a vario titolo del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con l’aggravante della transnazionalità, nonché del reato di riciclaggio.

Durante la mattinata, effettuate anche perquisizioni e sequestri (da completare eventualmente), presso le abitazioni e le pertinenze degli indagati, tra cui tre veicoli utilizzati per il trasporto dei clandestini.

L’indagine avviata nel 2023, dopo che un numero sempre maggiore di cittadini turchi si è presentato presso il locale Ufficio Immigrazione per richiedere asilo politico, ha consentito di ricostruire e accertare l’esistenza di una organizzazione dedita alla gestione di un flusso illecito di persone lungo la cosiddetta “Tratta Balcanica”.

In particolare, il gruppo criminale ha pianificato e attuato l’ingresso irregolare di numerosi migranti provenienti dal Kurdistan turco in Italia, con l’obiettivo di proseguire poi il viaggio verso altri paesi europei.