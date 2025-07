(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 **Professioni, 5 anni di lavoro con la Commissione regionale. Mercoledì 30

conferenza stampa**

/Scritto da Antonio Cannata, lunedì 28 luglio 2025/

La giunta fa un bilancio di fine mandato sul confronto e le attività

sviluppate nel corso della legislatura con la Commissione regionale dei

soggetti professionali, l’organo consultivo della Toscana sui temi connessi

al mondo delle professioni.

Un percorso, da cui sono nate misure concrete, iniziative, proposte di

intervento per i prossimi anni, e che sarà al centro di una conferenza

stampa nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10,

Firenze) in programma mercoledì 30 luglio alle 13.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente Eugenio Giani,

l’assessora al lavoro e alla formazione professionale Alessandra Nardini,

che presiede la Commissione, e i due vicepresidenti dell’organismo, Sandra

Vannoni (vicepresidente per le professioni ordinistiche) e Franco Pagani

(vicepresidente per le professioni non organizzate in ordini e collegi).