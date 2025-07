(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

COMUNICATO STAMPA

MUNICIPIO IX. SEGNALINI: SCUOLA GREEN A TORRINO MEZZOCAMMINO, AL VIA GARA PER LA PRIMA SCUOLA NZEB DI ROMA

Roma, 28 luglio 2025 – Si avvicina un traguardo atteso da tempo: è ufficialmente partita la procedura di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori della futura scuola secondaria di primo grado in Viale Gianluigi Bonelli – Largo Walter Molino, a Torrino Mezzocammino (Municipio IX).

Si tratta di un intervento dal valore stimato di circa 15 milioni di euro, che rappresenta una novità per il territorio: sarà la prima scuola NZEB (Nearly Zero Energy Building) realizzata a Roma, progettata per essere energeticamente autosufficiente e costruita con materiali ecosostenibili. L’istituto sorgerà su oltre 5.000 mq, ospiterà circa 250 alunni e sarà concepito anche per aprirsi al quartiere: palestra, biblioteca e sala musica avranno accessi indipendenti, per diventare veri e propri luoghi di aggregazione pubblica.

“Questa scuola è aspettata da anni – dichiara l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini – ed è frutto di un lavoro di squadra tra Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, Municipio IX e Comitato di Quartiere. Con l’avvio della gara entriamo nella fase operativa. L’intervento non solo risponde a un bisogno reale, ma rappresenta anche un modello di sostenibilità ambientale e apertura alla comunità. Ringrazio la Presidente del Municipio IX Titti Di Salvo per aver promosso occasioni di ascolto e confronto con il territorio e la Città Metropolitana di Roma Capitale che, attraverso la Stazione Unica Appaltante, ha messo a disposizione competenze e uffici consentendo l’avvio della gara”.