(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 M.O. Grimaldi (Avs): L’assalto e il sequestro di Freedom Flotilla è

rapimento armato e pirateria. Atto gravissimo in acque internazionali.

Sentita la Farnesina, Tajani intervenga immediatamente

L’imbarcazione carica di aiuti umanitari per Gaza, la Handala, è stata

assaltata dall’esercito israeliano in acque internazionali come da predoni

del mare. A bordo, 21 attivisti da 10 Paesi – tra cui due italiani – che

sfidano l’assedio illegale e silenzio complice dei governi.

Lo afferma Marco Grimaldi di Alleanza Verdi.

Già nelle prime ore dell’abbordaggio – prosegue il vicecapogruppo dei

deputati Avs – abbiamo sentito le autorità italiane della Farnesina a Roma

e Tel Aviv per chiedere immediato rilascio. La missione è legittima. Il

sequestro ennesimo crimine da parte del IDF.

I nostri connazionali sono stati portati ad Ashdod contro la loro volontà.

Tajani intervenga contro un rapimento armato sotto gli occhi del mondo.

Chi porta latte ai bambini non può essere trattato come una minaccia e

tutta l‘Europa dovrebbe iniziare a fare lo stesso. L’Italia deve alzare la

voce, difendere i suoi cittadini e – conclude Grimaldi – condannare questa

violazione del diritto internazionale.

Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 27 luglio 2025