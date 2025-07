CS #NoiSiamoLeScuole: con il Piano Estate scuole aperte anche a giugno, con iniziative per ampliare l’apprendimento e la socialità

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

Ministero dell'Istruzione e del Merito

COMUNICATO STAMPA

#NoiSiamoLeScuole: con il Piano Estate scuole aperte anche a giugno, con iniziative per ampliare l’apprendimento e la socialità

Il video racconto del Ministero dell’Istruzione e del Merito questa settimana è dedicato a 9 storie di moduli e laboratori attivati grazie al Piano Estate e dedicati a sport, creatività, learning by doing e alla preparazione agli Esami di Maturità.

Il Piano Estate 2025, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con i fondi europei del Programma Nazionale (PN) 21-27, in continuità con quanto già attivato negli scorsi anni, offre alle scuole l’opportunità di ampliare l’offerta formativa con azioni volte a promuovere gli apprendimenti e la socialità. Di seguito alcune storie di progetti attivati.

L’IC “eSpazia” di Monterotondo, nell’area metropolitana di Roma Capitale, con il Piano Estate ha realizzato moduli di educazione motoria, di arte e di musica, sia per gli studenti della Scuola secondaria di I grado che per quelli della Scuola primaria.

Guarda il video dell’IC “eSpazia” di Monterotondo (RM): https://youtu.be/R965t4rF1BM

L’IC “Beato Angelico” di Firenze ha attivato un progetto di falegnameria basato sul principio del learning by doing, mettendo, cioè, in pratica concretamente ciò che si è imparato durante l’anno scolastico.

Guarda il video dell’IC “Beato Angelico” di Firenze: https://youtu.be/UCMfLPQJeecAll’IC “Montemurlo” del Comune di Montemurlo, in provincia di Prato, il Piano Estate ha permesso di realizzare 12 moduli per la Scuola primaria e secondaria; tra questi, il laboratorio ecologico multisensoriale, intitolato “Alla scoperta di casa nostra”, volto a far conoscere ai ragazzi il proprio territorio, per amarlo e rispettarlo.

Guarda il video dell’IC “Montemurlo” di Montemurlo (PO): https://youtu.be/liH5f6Jryo8L’IC “Albert Einstein” di Reggio Emilia ha attivato tre progetti estivi: “Summer Sport”, “Sport Attivamente” e un laboratorio di creatività. In particolare, “Sport Attivamente” e “Summer Sport” hanno avuto l’obiettivo di promuovere la socializzazione e il benessere dei ragazzi attraverso l’attività motoria. Il laboratorio “Creativamente” ha, invece, dato importanza alla letto-scrittura, attraverso la lettura di testi trasformati dai più piccoli in modo personale.

Guarda il video dell’IC “Albert Einstein” di Reggio Emilia: https://youtu.be/FcX8Lfj6nEsL’IIS “Via Roma 298 “di Guidonia Montecelio (RM) ha realizzato 13 moduli che spaziano dal cinema alla musica, alla scrittura creativa, all’attività sportiva e al coding. In particolare, alcuni di questi corsi sono stati rivolti agli studenti dell’ultimo anno, per aiutarli a prepararsi nella maniera più completa possibile all’Esame di Maturità.