Lecco Jazz Festival, annullato il concerto di Jowee Omicil

24 Luglio 2025

vi segnaliamo che il concerto di Jowee Omicil, per il Lecco Jazz Festival, in programma questa sera e già trasferito per il previsto maltempo all’auditorium Casa dell’Economia di via Tonale, è stato annullato per una temporanea inagibilità della sala, determinata dall’eccezionale perturbazione che ha colpito Lecco nel tardo pomeriggio di oggi.

martedì 15 luglio 2025

Inviato: martedì 15 luglio 2025 16:25

Al via il Lecco Jazz Festival

martedì 15 luglio 2025

Al via il Lecco Jazz Festival

Al via il Lecco Jazz Festival

martedì 17 giugno 2025

Lecco Jazz Festival, Notte Bianca e S.O.L.

