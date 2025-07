RETTIFICA – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – Asfaltature e segnaletica orizzontale: dal 24 luglio interventi a Matassino. Poi via ai lavori in piazza Salvo D’Acquisto e in via Benelux, oltre che in piazza Don Minzoni

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

Wed 23 July 2025 Asfaltature e segnaletica orizzontale: dal 24 luglio interventi a

Matassino. Poi via ai lavori in piazza Salvo D’Acquisto e in via Benelux,

oltre che in piazza Don Minzoni

*Insieme alle asfaltature, è prevista anche la sistemazione della banchina

stradale di via Renacci. Occhio alla viabilità*

Partiranno da giovedì 24 luglio una serie di asfaltature e lavori stradali

che interesseranno diverse aree molto transitate del territorio e, in

particolare,* Matassino, Figline e via Renacci. *Nel dettaglio, *dal 24 al

26 luglio le asfaltature riguarderanno via Nenni a Matassino*, insieme a

due tratti iniziali di via Amendola e via Vallerempoli (che si intersecano

con via Nenni, in ingresso). Per consentire le lavorazioni, sarà necessario

istituire un senso unico alternato.

Inoltre, *giovedì 24 luglio anche via Renacci sarà interessata da lavori di

sistemazione di una banchina stradale, che saranno realizzati nell’arco

della giornata e che comporteranno un senso unico alternato.*

*Dal 30 luglio al 4 agosto* le asfaltature interesseranno invece *piazza

Salvo D’Acquisto, mentre il 5 e il 6 agosto saranno effettuate in piazza

Don Minzoni. *Per questo motivo da 48 h prima della partenza delle

operazioni vigerà il divieto di sosta in questi parcheggi.

Inoltre, *il 7 e l’8 agosto anche via Benelux* sarà interessata da

asfaltature stradali. Una volta ultimate le lavorazioni, tutte le aree

saranno interessate dal rifacimento della segnaletica orizzontale, che

salvo slittamenti causati dal maltempo saranno ultimati *entro il 10

agosto.*

