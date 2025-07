Meta dismetterà l’app originale di WhatsApp per Windows: arriva la versione basata sul web

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

Meta ha annunciato la dismissione dell’applicazione originale di WhatsApp per Windows, che sarà presto sostituita da una nuova versione basata sulla tecnologia WebView2 di Microsoft. La decisione, arrivata solo pochi mesi dopo il lancio ufficiale dell’app per dispositivi iPad, segna un passo importante verso la semplificazione della gestione tecnica del software da parte dell’azienda.

La nuova versione dell’app desktop utilizzerà l’integrazione di WhatsApp Web in un ambiente controllato, permettendo a Meta di evitare la manutenzione parallela di una versione nativa per Windows. Secondo quanto dichiarato dalla società, questo cambiamento rientra in una più ampia strategia di unificazione del codice tra le varie piattaforme, al fine di rendere più snello e veloce lo sviluppo e l’introduzione di nuove funzionalità.

La beta della nuova versione per Windows introduce alcune novità rilevanti, come il supporto ai canali, una visualizzazione dello stato più intuitiva, e l’introduzione delle community, finora accessibili solo da mobile. Cambia anche l’interfaccia: l’aspetto grafico è stato ridisegnato e l’app è passata dall’uso della tecnologia WinUI a un’interfaccia chiusa di WhatsApp Web, modificando anche il sistema di notifiche e semplificando il pannello delle impostazioni.

L’obiettivo, spiegano da Meta, è quello di offrire una piattaforma più leggera, moderna e allineata tra le versioni desktop e mobile. La transizione, inoltre, tiene conto dell’evoluzione delle abitudini degli utenti, sempre più orientati a utilizzare versioni web-based delle app anche su desktop, senza dover dipendere da continue sincronizzazioni con lo smartphone.

Con questa mossa, Meta rafforza la coerenza dell’esperienza utente su tutte le piattaforme, anche se alcuni utenti potrebbero rimpiangere le prestazioni e la stabilità delle app native. La data di fine supporto dell’app originale per Windows non è ancora stata annunciata, ma la nuova versione è già disponibile in beta pubblica.