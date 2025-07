Il presidente della NOC riceve il consigliere di Trump per il Medio Oriente, Massad Boulos

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

Questa mattina, mercoledì 23 luglio 2025, il presidente del NOC, Ing. Masoud Suleman, ha ricevuto il signor Massad Boulos, consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, che ha iniziato la sua prima visita in Libia.Nel corso dell’incontro è stata esaminata la strategia della NOC per mantenere i livelli di produzione di petrolio greggio e gas naturale della Libia e per lavorare per aumentare la produzione di petrolio a 2 milioni di barili al giorno entro il 2030. L’incontro ha anche toccato il tema delle industrie petrolchimiche esistenti nel Paese.Hanno discusso anche dell’importanza del sostegno della NOC al suo ruolo cruciale nel raggiungimento della stabilità economica del Paese.L’incontro si è concluso con la firma di un accordo di cooperazione tra la Mellitah Oil and Gas Company e la statunitense Hill International per la gestione dei progetti di installazione offshore di impianti di estrazione e estrazione.