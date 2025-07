(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 *DA **MOSCA A GANGI PER PRENDERE UNA CASA A 1 EURO*

*Gangi, **2**3* *Lugli**o** 202**4*

Si chiama Babadzhanov Alisher Yakubovic, 42 anni, dirigente di una

multinazionale, originario del Tagikistan e ha vissuto in Azerbaijan, paese

della moglie Afag. Oggi vive a Mosca con la famiglia. Lui si è innamorato

di Gangi, borgo dell’entroterra siciliano, ed ha deciso di prendere una

delle case a 1 euro, una di quelle messe a disposizione

dall’amministrazione comunale. Una iniziativa, quella di cedere immobili ad

un prezzo simbolico che ha portato a Gangi (dal 2009) un centinaio di

acquirenti, molti stranieri, che hanno ristrutturato vecchi immobili del

centro storico.

A convincere Alisher, a prendere casa nel cuore delle Madonie, i numerosi

servizi televisivi che hanno proiettato in tutto il mondo l’immagine di

questo paese rimasto intatto all’incedere del tempo. Un borgo millenario

culla di arte, storia e cultura. Nei giorni scorsi è stato completato

l’iter burocratico così Alisher che ha preso una casa, tra via Volturno e

via Palermo, di proprietà della famiglia Passarello-Domina, ha

ufficialmente ritirato il permesso a costruire che gli permetterà di

ristrutturare l’immobile di circa 150 metri quadrati. Oltre a stipulare

l’atto pubblico, ha presentato il progetto di ristrutturazione, l’impegno

ad utilizzarlo per 5 anni e stipulato la polizza fideiussoria di 5 mila

euro validità tre anni a garanzia della concreta realizzazione dei lavori.

Alisher con entusiasmo e gratitudine dopo aver incontrato il sindaco

Giuseppe Ferrarello ha detto: «Un sentito ringraziamento al sindaco

Ferrarello e a tutta l’amministrazione comunale per il caloroso benvenuto e

il prezioso supporto. Sono felice di avviare i lavori di ristrutturazione,

affidandomi alle imprese locali e rispettando le tecniche tradizionali che

rendono unico il nostro borgo.»

Il primo cittadino di Gangi Giuseppe Ferrarello ha aggiunto: «Chi è

arrivato a Gangi per prendere una delle nostre case ha trovato una comunità

pronta ad accoglierlo, un progetto nato nel 2009 che non si è mai arrestato

e ha portato a Gangi centinaia di persone che oggi consideriamo, a tutti

gli effetti, nostri concittadini, ringrazio il signor Babadzhanov Alisher

Yakubovic per aver scelto di investire nel nostro borgo”.

*Nella foto assieme al sindaco Giuseppe Ferrarello, Babadzhanov Alisher

Yakubovic, Carmelo Nasello e il comandante della polizia municipale Nicola

Di Marco. *

