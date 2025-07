COMUNICATO CONGIUNTO COMUNE/SOPRINTENDENZA – Conclusa la campagna di scavi a La Rotta: uno spaccato sulle fasi più antiche del sito etrusco

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

antiche del sito etrusco *

*Emergono a Figline i resti di un’abitazione di VII secolo, segno del

controllo dell’area da parte di aristocrazie locali. In preparazione un

evento di presentazione degli scavi alla cittadinanza, da tenersi durante

la rassegna “Aspettando Autumnia”*

Si è conclusa, dopo quasi due mesi, l’ultima campagna di scavi archeologici

sul sito de La Rotta, condotta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti

e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia

e Prato, finanziata dal Ministero della Cultura ed eseguita sul campo dagli

archeologi di AdArte Srl, con il fondamentale contributo logistico

dell’Archeo Club del Valdarno Superiore e il supporto del Comune di Figline

e Incisa Valdarno.

Indagato a più riprese fin dal 2000 e riaperto dopo più di dieci anni di

interruzione, lo scavo presso questo sito – attivo dal VII al II secolo

a.C. e collocato *in un’area immediatamente a sud dell’abitato di Figline –

ha portato alla luce resti di strutture e tracce di attività artigianali. *

*In particolare, le campagne effettuate nel 2013 e 2014 hanno consentito di

rinvenire un grande scarico di fornace, costituito da livelli di terreno

ricchissimi di materiali ceramici scartati perché mal cotti, realizzati

cinque secoli prima di Cristo. Al di sotto di questi strati è stata messa

in luce una grande struttura muraria ancora più antica. Gli ultimi scavi,

che si sono concentrati proprio su questo muro attorniato da numerose

tracce di fornaci, *hanno consentito di acquisire nuovi indizi utili a

ricostruire la storia del Valdarno etrusco. In particolare, il ritrovamento

di un’area artigianale ha confermato quanto era già stato intuito nel 2013

in merito alla presenza di attività di produzione della ceramica. I

risultati più interessanti sono giunti tuttavia dallo scavo dei livelli più

antichi, indagati estensivamente per la prima volta solo quest’anno. Gli

archeologi hanno rinvenuto infatti i resti di quella che doveva essere una

capanna, con tracce di buche di palo, fosse per la fondazione di pareti in

legno e argilla e numerosi frammenti ceramici di grande pregio, che

permettono di ipotizzare come la struttura fosse abitata da individui di

alto rango, forse un nucleo familiare aristocratico che esercitava il suo

controllo sulla zona.

Del resto La Rotta doveva rivestire un ruolo di primaria importanza,

considerando la sua collocazione geografica, posta al punto di incontro tra

della fondamentale via di comunicazione che seguiva il corso dell’Arno e

uno dei percorsi trasversali che dai monti del Chianti portavano al

Pratomagno.

Molto resta ancora da indagare: il tempio (del quale rimangono solo i

frammenti decorativi in terracotta) deve ancora essere individuato con

certezza, così come le fasi abitative del VI secolo, note per adesso solo

dai materiali rinvenuti. Per questo motivo la Soprintendenza è già al

lavoro per arrivare in tempi brevi alla riapertura dello scavo.

È inoltre in corso di organizzazione, nell’ambito dell’accordo di

collaborazione siglato tra Comune, Soprintendenza e Archeo Club per

valorizzare l’indagine archeologica, un appuntamento di presentazione e

approfondimento della campagna di scavi appena conclusa e dei suoi

risultati, da inserire nell’ambito di“Aspettando Autumnia”, la rassegna di

eventi che ci accompagna fino all’omonima manifestazione dedicata ad

ambiente, agricoltura e alimentazione, in programma quest’anno da fine

settembre a inizio novembre.

