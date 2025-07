Chimica: Esseco Industrial conferma l’aumento extra in busta paga per i dipendenti degli stabilimenti italiani

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

In un contesto economico ancora complesso, segnato da inflazione, rincari energetici e crescente incertezza per il settore chimico, Esseco Industrial sceglie di investire nelle persone: conferma l’aumento salariale aggiuntivo del +5%, già riconosciuto dal gennaio 2023, a tutti gli oltre 440 lavoratori impiegati nei propri stabilimenti italiani, senza assorbirlo nei nuovi incrementi previsti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del settore Chimico-Farmaceutico. La misura coinvolge il personale attivo presso gli stabilimenti di Esseco a San Martino di Trecate (Novara) e San Cipriano Po (Pavia), e di Altair Chemical a Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola) e Saline di Volterra (Pisa).Nato nel 2023 come misura di tutela contro l’erosione del potere d’acquisto, l’incremento del +5% viene oggi confermato da Esseco Industrial, che ha scelto di continuare a riconoscerlo, senza assorbirlo nei nuovi aumenti contrattuali previsti dal CCNL. Una scelta che comporta un impegno economico di circa due milioni di euro all’anno.“La conferma dell’incremento retributivo è espressione di una visione aziendale che pone al centro le persone – afferma Francesco Nulli, AD di Esseco Group e Presidente di Esseco Industrial –. È un segnale concreto della sensibilità e dell’attenzione della proprietà che ha voluto compiere un gesto di responsabilità e fiducia verso tutti i lavoratori. È grazie al contributo quotidiano, alla professionalità e alla dedizione delle nostre persone che Esseco Industrial continua a costruire solidità, innovazione e futuro”.La misura si applica in modo uniforme a tutti gli stabilimenti italiani della Divisione, senza eccezioni o trattamenti differenziati. È una scelta chiara, che esclude sin da subito ogni logica localistica e ribadisce l’impegno del gruppo per un modello industriale fondato sull’equità e sulla coesione interna.Questo impegno si inserisce in una fase delicata per il settore: la chimica di base, in particolare, affronta un rallentamento generalizzato causato dal costo dell’energia più alto in assoluto in Europa, dall’aumento delle materie prime e da una domanda in calo nei mercati internazionali. In questo contesto, Esseco Industrial rinnova la propria fiducia nel contributo quotidiano delle lavoratrici e dei lavoratori, considerandoli un elemento centrale per affrontare con determinazione le sfide del presente.“Siamo convinti che dalla motivazione e dalla partecipazione attiva di tutti nascano le soluzioni migliori per innovare e affrontare le sfide – conclude Roberto Vagheggi, General Manager di Esseco Industrial –. Ecco perché continuiamo a mettere le persone al centro delle nostre scelte”.Un gesto concreto che dimostra come, per Esseco Industrial, la competitività passi prima di tutto dal riconoscere il valore delle persone.