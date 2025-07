(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 AMBIENTE, MILANI (FDI): SU RICICLO RIFIUTI SIAMO LEADER MA POSSIAMO FARE

MEGLIO

“Dall’ultimo Rapporto 2024 del Riciclo Italia curato da Fondazione per lo

Sviluppo sostenibile in collaborazione con le 19 filiere del riciclo e di

tutti i consorzi sappiamo che il 20,8% dei materiali utilizzati

dall’industria nel 2023 proviene dal riciclo dei rifiuti. Infatti nel

riciclo dei rifiuti speciali l’Italia è leader europeo con una percentuale

del 72,2%. Meno brillante è il riciclo dei rifiuti urbani. Nel 2022 eravamo

al 49,2%, a fronte di un obiettivo europeo del 55% al 2025. Il rapporto

Ispra 2024 ci ha restituito una situazione sicuramente migliore con la

percentuale che ha raggiunto il 50,8% nel 2023. Sempre dall’ultimo rapporto

Ispra apprendiamo che la raccolta differenziata ha raggiunto il 66,6% a

livello nazionale. Questi dati testimoniano quanto l’Italia abbia

sviluppato un sistema di raccolta e trasformazione efficiente, che va

difeso e ampliato. Sul Regolamento Imballaggi, prossimo all’entrata in

vigore, dopo una lunga battaglia ha vinto la linea italiana e di Fratelli

d’Italia, quella del buon senso nel coniugare sostenibilità e produzione

per non penalizzare famiglie e imprese: prima il riciclo e poi il riuso.

L’obiettivo è puntare all’aumento delle percentuali di riciclo continuando

a dare valore a quello che fino a ieri sembrava possibile solo conferire in

discarica o termovalorizzare. In questo convegno ne abbiamo dato alcuni

esempi (pneumatici, cartongesso, tessuti, ecc). Il rifiuto deve essere un

valore. Per conseguire questo risultato la consapevolezza e l’impegno dei

cittadini è fondamentale. Bisogna quindi favorire norme e incentivi in base

al principio ‘più differenzi meno paghi’. Una giornata di ascolto e di

confronto come quella di oggi serve a tutti noi per affrontare le sfide che

abbiamo di fronte e portare questi temi all’attenzione parlamentare”. E’

quanto ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani,

segretario della Commissione Ambiente intervenendo al convegno ‘Riciclo:

una sfida di valore’ che si è svolto oggi presso la Sala della Regina a

Montecitorio