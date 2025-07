(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025
Comunciato stampa

*Ceccardi (Lega): “Se non protegge confini e identità, l’Europa tradisce sé

stessa. Salvini a processo per aver difeso l’Italia”*

Roma, 21 lug. – “Essere qui oggi significa alzare la voce contro un’Europa

che ha smarrito sé stessa. Mentre le nostre città cambiano volto a causa

dell’immigrazione selvaggia, la Commissione Europea preferisce censurare il

dissenso piuttosto che proteggere i propri cittadini. Cittadini stanchi di

un’Unione succube del globalismo e del multiculturalismo forzato,

prigioniera della cultura del pensiero unico e incapace di difendere

confini e identità”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare della Lega Susanna

Ceccardi, intervenendo al convegno “Guardian’s of Europe borders” promosso

dalla Patriots for Europe Foundation e dal Center for fundamental rights a

Roma. “Matteo Salvini è a processo proprio per questo: per aver difeso i

confini italiani e detto no agli sbarchi illegali – ha aggiunto Ceccardi -.

È un processo politico, mirato a colpire la sovranità nazionale e il

diritto dei popoli europei di decidere chi può entrare nei loro territori.

Ma noi Patrioti andiamo avanti più convinti che mai nella costruzione di

un’Europa che non si vergogna delle proprie radici e che mette la sicurezza

e la libertà dei suoi cittadini al primo posto”.