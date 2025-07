(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 20 July 2025 *Guardia Costiera: Dario Iaia (FdI), nuove risorse per un’istituzione essenziale da 160 anni*

Roma, 20 luglio – “Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le nostre comunità marittime da ben 160 anni, fungendo da baluardo per la sicurezza della navigazione e dell’ecosistema marino. Per questa ragione, l’ultimo Decreto Legge sulle Infrastrutture ha previsto nuove risorse per rafforzare la presenza della Guardia Costiera sul territorio, introducendo inoltre elementi di supporto del personale e opportunità di carriera. Ringraziamo tutto il personale della Guardia Costiera e siamo al loro fianco sempre”.

*Così on.Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia, Segretario Commissione di inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e sugli altri illeciti ambientali ed agroalimentari*