(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 Giunta regionale nella tenuta di Alberese per i 50 anni del Parco della

Maremma

In occasione del cinquantesimo anniversario del Parco della Maremma, la

Giunta regionale si riunirà lunedì 21 luglio, a partire dalle ore 16, ad

Alberese (Gr), presso la Villa Fattoria Granducale in località Spergolaia.

Un luogo simbolico per celebrare una ricorrenza speciale: il Parco della

Maremma, istituito nel giugno del 1975, è stato il primo dei tre parchi

regionali della Toscana e la seconda area protetta in Italia. Un progetto

nato grazie all’impegno delle comunità locali per la tutela dell’ambiente

e della biodiversità.

La seduta della Giunta rappresenta un momento istituzionale ma anche un

gesto di riconoscimento del valore storico, naturalistico e culturale del

Parco, che in questi cinquant’anni ha saputo coniugare conservazione e

sviluppo sostenibile.

I colleghi potranno accedere al Granaio Lorenese per realizzare un giro di

immagini e fare battute a margine della seduta.