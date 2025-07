Dichiarazione del Ministro Valditara all’iniziativa di chiusura di “Scuola Futura Italia Osaka 2025”

(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

di seguito la dichiarazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’iniziativa di chiusura di “Scuola Futura Italia Osaka 2025”.

“Abbiamo deciso di chiudere in contemporanea, con un collegamento, la quattro giorni che si terrà a Napoli dal 9 al 13 ottobre 2025 sull’Intelligenza Artificiale. Sarà il primo grande meeting internazionale sull’Intelligenza Artificiale. E, d’altro canto, sempre il 13 ottobre chiuderà l’Expo di Osaka. Ci sarà un collegamento diretto tra Napoli e Osaka per sugellare questa grande alleanza e questa grande condivisione su uno dei temi strategici per il nostro futuro e quello delle giovani generazioni: l’Intelligenza Artificiale. Sarà un’occasione straordinaria per rilanciare a livello internazionale, con un grande palcoscenico, un’iniziativa di cui siamo orgogliosi e che darà all’Italia un primato importante”.

Così ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’iniziativa di chiusura di “Scuola Futura Italia Osaka 2025”.

