CS – Incendio Oasi Lago Salso, De Leonardis (FdI): “Un altro disastro ambientale figlio della mancata prevenzione e del disinteresse da parte di Emiliano, Pd e M5S”

(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 *Incendio Oasi Lago Salso, De Leonardis (FdI): “Un altro disastro

ambientale figlio della mancata prevenzione e del disinteresse da parte di

Emiliano, Pd e M5S”*

“Il devastante incendio che, nelle scorse ore, ha colpito l’Oasi di Lago

Salso è purtroppo l’esempio concreto di ciò che, solo qualche giorno fa,

avevo evidenziato: non c’è una attività di prevenzione degli incendi che

può essere messa in atto attraverso una manutenzione costante delle aree

naturalistiche, il personale Arif è sotto organico e si perde sempre tempo

prezioso nelle attività di spegnimento degli incendi visto che la Puglia è

una delle pochissime regioni italiane a non essere ancora dotata di una

propria flotta di aerei antincendio”. Lo afferma il consigliere regionale

di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che prosegue: “Anche

stavolta, purtroppo, ci ritroviamo a fare la conta dei danni che hanno

impattato su un patrimonio naturalistico di grande importanza e pregio e

che ha duramente colpito anche la fauna presente in un’area, è bene

evidenziarlo, in stato di abbandono, senza un presidio Arif al suo interno

e dove risultano essere finanche limitate le possibilità di accesso da

parte dei visitatori. Questo incendio, atto evidentemente criminoso, si

aggiunge alla lunga sequela di veri e propri disastri ambientali che stanno

colpendo il territorio di Capitanata. Rispetto ai quali Emiliano, Pd e M5S

che disamministrano la Puglia, si dimostrano disattenti e incapaci di porre

in essere, tempestivamente, tutti quegli atti propedeutici alla prevenzione

degli incendi, potenziando il personale Arif e dotando la regione di una

propria flotta di canadair”, conclude De Leonardis.

Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione