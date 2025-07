(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 A Cutigliano rinasce il Rondò Priscilla, Giani: “Spazio storico da

restituire ai cittadini”

Dopo anni di abbandono e vicende che si erano complicate a livello locale

si avvia verso il recupero nel Comune di Abetone-Cutigliano il Rondò

Priscilla, grazie all’intervento della Regione.

Il complesso, storicamente una struttura pubblica, era stato in passato

alienato, per poi essere riacquistato all’asta dal Comune, nella

prospettiva di restituirlo alla collettività con una nuova funzione e un

nuovo futuro.

Questa mattina il sopralluogo del presidente Giani con il sindaco Gabriele

Bacci in occasione del recente avvio dei lavori.

L’intervento è reso possibile grazie a un finanziamento di 1 milione di

euro ottenuto nell’anno 2024 a valere sui Fondi per lo Sviluppo e la

Coesione (FSC) – annualità 2021-2027. La Regione ha scelto inoltre di

destinare un ulteriore finanziamento di altri 2 milioni di euro, anch’esso

a valere sui fondi europei FSC 2021-2027, che consentirà il completamento

del lotto 2 e la piena funzionalità della struttura.

“Un luogo storico, un tempo punto di riferimento per la vita turistica e

sociale del territorio e che merita di essere riqualificato per assumere

nuova centralità- ha detto il presidente Giani- Siamo orgogliosi come

Regione Toscana di contribuire a questo progetto che farà da volano per la

rigenerazione e la valorizzazione dell’intera area, centro di attrazione

per i visitatori, uno spazio polifunzionale che vogliamo in sinergia con il

Comune restituire ai cittadini”.

Secondo il sindaco Gabriele Bacci: “L’avvio dei lavori al Rondò

Priscilla non è solo la riqualificazione di un edificio, ma il simbolo

concreto della rinascita di un luogo che vogliamo restituire ai cittadini,