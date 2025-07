(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Roma, Segnalini: “Auguri di buon lavoro a Quilici, nuova guida del Parco del Colosseo”

Roma, 18 luglio 2025 – “Congratulazioni a Simone Quilici per la nomina a Direttore del Parco Archeologico del Colosseo. Un incarico prestigioso che valorizza una figura di grande competenza ed esperienza nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio. Sono certa che saprà interpretare al meglio questa sfida, rafforzando il legame tra l’area archeologica e la città.

Particolarmente significative, in questo senso, le sue prime dichiarazioni, in cui sottolinea la necessità di ‘riannodare i fili con la città’, aprendo a un lavoro sinergico tra istituzioni per integrare sempre più il Parco nel tessuto urbano e favorire una distribuzione sostenibile dei flussi turistici. Un approccio che condivido pienamente: buon lavoro a Quilici, abbiamo gli stessi obiettivi.

Un sentito ringraziamento va ad Alfonsina Russo per l’impegno e i risultati conseguiti in questi anni alla guida del Parco”.

Lo dichiara l’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini.