(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 *DISCARICA DI CERRETO: CI SONO QUESTIONI IRRISOLTE E PROFILI DI

ILLEGITTIMITÀ. LE RAGIONI DEL NO AL V INVASO DEL COMUNE DI ROCCASECCA. LE

SOSTERREMO FINO ALL’ULTIMA GOCCIA DI POSSIBILITA’*

*Il Consiglio comunale, con i soli voti della maggioranza e del consigliere

Pallone, approva la delibera che fa il punto sulle azioni avviate e da

avviare per contrastare la problematica discarica*

*La maggioranza del sindaco Sacco: “Sapevamo che la partita non era chiusa

e abbiamo lavorato per difendere il territorio e i cittadini. Sconcertanti

le affermazioni della minoranza”*

“Ci sono almeno cinque questioni irrisolte e diversi profili di

illegittimità sulle autorizzazioni ambientali per la discarica di Cerreto

che vanno chiariti prima di parlare di qualunque ipotesi di cessione del

sito o di rimessa in esercizio. Su questi aspetti abbiamo incardinato tutta

una serie di ricorsi pendenti sui quali crediamo tantissimo e ci batteremo

fino all’ultimo barlume di possibilità di difendere Roccasecca, i cittadini

e il territorio.”

E’ quanto evidenziato dal sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco durante la

seduta del consiglio comunale convocata proprio per fare il punto della

situazione.

Sono le seguenti le questioni ancora da chiarire: c’è la presenza di una

strada comunale all’interno del sito che la realizzazione del V invaso

andrebbe ad eliminare; il V bacino verrebbe a collocarsi in gran parte su

un terreno argilloso con rischio frane come evidenziato dall’Ispra; esiste

e non è stata ancora ottemperato all’ordinanza della Provincia di

Frosinone, la numero 1/2022 che prescrive la messa in sicurezza e la

bonifica del sito; c’è uno sbancamento del fiume Melfa a ridosso della

discarica; con la rinuncia da parte del gestore all’AIA, non sussistono più

i titoli autorizzativi.

“Tutte queste criticità e illegittimità – dice ancora Sacco – non nascono

dal nulla, ma sono il frutto del lavoro che in questi anni, a partire dal

2021, abbiamo portato avanti come Comune di Roccasecca. Non abbiamo mai

pensato che una volta chiuso il sito, la partita fosse conclusa. Abbiamo

continuato a giocarla, e la stiamo giocando ancora, anche in questi giorni

e in queste ore, E continueremo a giocarla perché qui nessuno ha intenzione

di arrendersi. Ci crediamo e sosterremo le nostre ragioni in ogni ambito

deputato.

Il Consiglio comunale ha deciso inoltre di coinvolgere, rispetto a queste

criticità, gli enti sovraordinati: Ministero dell’Ambiente e della

Sicurezza Energetica; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Regione Lazio

– Direzione Ciclo dei Rifiuti; Provincia di Frosinone; ARPA Lazio;

Prefettura di Frosinone; Autorità di Bacino Distrettuale Appennino

Meridionale; ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale.

“Un atto dovuto – ha detto ancora il sindaco – forti delle ragioni

evidenziate e perché crediamo ancora nel valore del diritto”.

Sulla delibera approvata dalla maggioranza, votata anche dal consigliere

Pallone, si sono astenuti gli altri due esponenti della minoranza. Come

messo a verbale, un consigliere ha espresso anche la sua indifferenza

rispetto alle ipotesi di chiusura o riapertura del sito.

“Dichiarazioni sconcertanti – fa scudo in conclusione tutta la maggioranza

consiliare del sindaco Sacco – nessuna proposta, nessun argomento. Per la

minoranza dovremmo solo arrenderci. E far arrivare quella deliberazione

alle Autorità con l’astensione di due consiglieri e’ vergognoso?”.

In conclusione il sindaco di Roccasecca ha voluto ringraziare i cittadini