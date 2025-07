LEGGE DEL LITORALE, FINANZIATI PROGETTI DI SEI COMUNI PONTINI PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

Tiero (FdI): "Legge del Litorale, fondi per oltre 5 milioni di euro per

progetti di sei Comuni pontini”

Roma, 15 luglio – “Stiamo compiendo uno sforzo importante per lo sviluppo

del nostro litorale. Come Regione Lazio abbiamo stanziato risorse ingenti

attraverso bandi destinati a sostenere interventi strategici. Nel biennio

2023/2025 sono stati stanziati 27 milioni di euro con l’obiettivo di

rafforzare competitività, sostenibilità e innovazione nei territori

costieri del Lazio. È stata pubblicata anche la graduatoria dei 10 milioni

di euro per la Legge del Litorale per la riqualificazione del lungomare e

dei contesti urbani costieri. Sono 12 i primi progetti ritenuti ammissibili

e che saranno immediatamente finanziati. Di questi 6 sono riferiti ai

Economy, intervento di completamento al Parco del lungomare di Circe),

*Formia* (1,2 milioni per il completamento della riqualificazione della

riviera di Levante), *Sabaudia* (1 milione per l’intervento di

riqualificazione, accessibilità e fruibilità del lungomare), *Sperlonga* (1

milione per la messa in sicurezza, pulizia e valorizzazione delle aree

costiere del Comune),* Ponza* (275.000 euro per il Piazzale Belvedere

Giancos) e *Latina* (635.000 euro per la manutenzione e valorizzazione

della Marina, da Capoportiere a FoceVerde). Si tratta di oltre 5 milioni di

euro di progetti finanziati da noi della Regione Lazio. Intendo

complimentarmi con il vicepresidente e assessore Roberta Angelilli per il

lavoro svolto in questo biennio anche su questo settore, di vitale

importanza per la provincia di Latina. Il gioco di squadra messo in atto

sta dando frutti importanti. A noi spetta il compito di saper cogliere le

opportunità e di far convergere le risorse economiche disponibili e nuove

opportunità di sviluppo per questo settore, che costituisce una ricchezza

unica per il nostro litorale”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio