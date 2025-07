Aun 10 lug 025 (Pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

Legge Energia Umbra, un passo cruciale per raggiungere l’autonomia

energetica contrastando predazione territoriale e paesaggistica.

Assessore De Luca: “Risultato di un grande percorso di

partecipazione”

(Aun) – Perugia, 10 luglio 2025 – La Giunta Regionale dell’Umbria,

con la delibera 698, ha approvato il disegno di legge “Misure

urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio

umbro”, segnando un momento chiave per il futuro della Regione. Un

provvedimento che mira a conciliare l’accelerazione verso

l’autonomia energetica con la salvaguardia del patrimonio

paesaggistico e culturale, rispondendo all’obbligo di individuare

le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti

di energia rinnovabile (FER), in ottemperanza al D.Lgs. 199/2021.

“Il disegno di legge che consegniamo oggi all’Assemblea

legislativa è il risultato del grande percorso di partecipazione

che abbiamo messo in campo con quasi cento incontri e sei plenarie

su tutto il territorio della nostra regione. Sindaci,

amministratori, associazioni, tecnici, imprese e singoli cittadini

hanno potuto migliorare il testo con le loro proposte che sono

state accolte nella versione finale.” Dichiara l’assessore Thomas

De Luca, chiarendo ulteriormente che “La legge definisce un quadro

di chiarezza: fare impianti nelle aree idonee sarà semplice,

veloce ed a rischio zero. Presentare progetti nelle aree non

idonee sarà un rischio altissimo di bocciatura, prossimo alla

certezza di veder andare in fumo il proprio investimento.”

La legge ha come finalità principale il raggiungimento delle zero

emissioni nette e dell’autonomia energetica regionale entro il

2050, una transizione energetica basata su sostenibilità

ambientale ed economica, giustizia sociale e climatica.

“Ci muoviamo in un quadro molto complicato. Dobbiamo rispettare la

Costituzione e non possiamo discostarci dal quadro normativo

nazionale definito dal Governo, al tempo stesso, però, dobbiamo

monitorare la giurisprudenza che evolve costantemente la materia.

I 60 giorni che il TAR del Lazio ha dato al Governo per la

correzione del decreto attuativo sono giunti al termine. Ad ora

non è arrivato alcun segnale. In questo vuoto normativo il nostro

territorio continua ad essere bersaglio di centinaia di progetti

eolici e fotovoltaici di grandi dimensioni in aree non idonee,

totalmente fuori scala per il nostro territorio.” sottolinea

l’assessore regionale all’energia e al paesaggio. “Al contrario i

progetti delle Comunità Energetiche Rinnovabili e quelli delle

nostre imprese sono paralizzati da una vera e propria moratoria

fantasma che sta soffocando il nostro sistema economico.”

Nonostante la recente sentenza del TAR Lazio sul Decreto

Ministeriale del 21 giugno 2024, la Regione ha deciso di procedere

con l’approvazione del disegno di legge per evitare ulteriori

ritardi e incertezze. L’auspicio è che l’iter in Assemblea

Legislativa sia rapido, per giungere all’approvazione entro

l’estate, rafforzando l’impegno dell’Umbria verso un futuro

energetico e ambientale sostenibile al 100%.

La legge promuove un mix energetico diversificato, includendo

tecnologie di accumulo come idroelettrico da pompaggio, accumulo

gravitazionale ed idrogeno verde. Si privilegia la realizzazione

di impianti diffusi, di piccole e medie dimensioni, prossimi alla

domanda, e si riconoscono le Comunità Energetiche Rinnovabili

(CER) come pilastro del sistema, dichiarando idonea ogni area ad

esse destinate, favorendo l’autoproduzione e contrastando la

povertà energetica.

Vengono chiaramente definite le aree idonee, che includono le

superfici antropizzate e compromesse, le coperture, le aree

edificate, parcheggi, aree dismesse, discariche e infrastrutture

esistenti. Per queste aree, i tempi autorizzativi saranno ridotti

e il parere paesaggistico sarà non vincolante, incentivando la

rigenerazione delle aree già antropizzate. Grande attenzione è

dedicata all’agrivoltaico, con requisiti stringenti nelle aree non

idonee per garantire benefici alla biodiversità e all’identità

culturale umbra, promuovendo pratiche sostenibili.

La legge impone requisiti rigorosi per minimizzare gli impatti

ambientali e una ripartizione territoriale equa degli impianti.

Sono previste garanzie finanziarie per la dismissione degli

impianti e un programma di compensazioni ambientali e territoriali

a carico dei proponenti, con percentuali significative dei

proventi da destinare ai comuni o alle CER.

