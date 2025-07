Mohammed bin Rashid lancia il sistema di performance governativa proattiva

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, ha lanciato il Proactive Government Performance System, segnando l’inizio di una nuova era per l’efficienza e l’innovazione nelle operazioni governative degli Emirati Arabi Uniti.

Il nuovo sistema rappresenta una pietra miliare nella trasformazione digitale del governo, utilizzando intelligenza artificiale, analisi predittiva e approfondimenti basati sui dati per misurare, gestire e migliorare le performance governative. È il primo sistema al mondo di questo tipo e supporta gli obiettivi strategici della visione “We the UAE 2031”.

Intelligenza artificiale e risultati concreti

Secondo quanto dichiarato da Sua Altezza Mohammed bin Rashid:

“Abbiamo lanciato un nuovo sistema di misurazione delle prestazioni che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare il processo decisionale e anticipare le sfide future. Il nostro obiettivo è l’eccellenza continua”.

Il sistema prevede di risparmiare oltre 250.000 ore di lavoro all’anno e migliorare in media del 60% le performance della pubblica amministrazione. È in grado di elaborare 150 milioni di punti dati al mese e offrire oltre 50.000 insight proattivi all’anno ai decisori pubblici.

Una trasformazione strutturale

Alla cerimonia di lancio hanno partecipato figure di alto profilo come Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente del Dubai Media Council, il Ministro Mohammad Al Gergawi e il Ministro per l’Intelligenza Artificiale Omar Sultan Al Olama.

Tra le funzioni chiave del sistema vi sono:

Ottimizzazione delle risorse

Miglioramento della qualità del servizio

Monitoraggio in tempo reale dell’attuazione delle strategie

Supporto al processo decisionale con dati affidabili

Promozione della trasparenza e dell’accountability

Innovazione continua e cultura del miglioramento

Con una capacità 45 volte superiore di misurare risultati rispetto ai sistemi precedenti e una autonomia gestionale del 90% per gli enti pubblici, il nuovo sistema rafforza l’intero ecosistema della governance.

La piattaforma favorisce anche una cultura di miglioramento continuo, confrontando best practices globali e implementando meccanismi per valutare l’impatto reale sulla comunità. Il sistema è già stato utilizzato per formare 200 dipendenti in analisi dei dati e performance management.

Evoluzione del sistema Adaa

Il Proactive Government Performance System è il risultato di un’evoluzione iniziata nel 2008 con il sistema Adaa, proseguita con Adaa 2.0 nel 2013 e Adaa 3.0 nel 2019. L’attuale versione rappresenta il vertice dell’integrazione tra innovazione tecnologica e gestione pubblica, ponendo gli Emirati come modello globale nel settore governativo.