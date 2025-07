Sermoneta aggiorna le regole per gli scarichi domestici: incontro informativo il 10 luglio

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

informativo il 10 luglio a Monticchio*

Giovedì 10 luglio alle ore 16, presso la sala conferenze del Centro civico

di Monticchio (via dei Tigli 6) a Sermoneta, si terrà un incontro pubblico

promosso dall’amministrazione comunale dedicato alla presentazione del

nuovo regolamento sugli scarichi delle acque reflue domestiche per

insediamenti non allacciati alla rete fognaria, recentemente approvato dal

Consiglio comunale.

Il provvedimento riguarda in particolare le utenze isolate con carico

inferiore a 50 abitanti equivalenti, ovvero quelle situazioni in cui non è

possibile il collegamento alla rete fognaria pubblica.

«Il nuovo regolamento punta a mettere ordine in una materia spesso poco

chiara per cittadini e professionisti, fornendo modalità operative

unificate per la gestione degli scarichi sul suolo o negli strati

superficiali del sottosuolo – spiega l’assessore all’urbanistica Paola

Macera –. In particolare, saranno illustrate nel dettaglio anche le nuove

modulistiche da utilizzare per le richieste e le dichiarazioni previste

dalla normativa».