(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Esplosione a Roma, FI: “Massima vicinanza a feriti e cittadini coinvolti”

Roma, 4 luglio 2025 – “Il gruppo romano di Forza Italia esprime vicinanza e solidarietà alle persone danneggiate e ferite a seguito della forte esplosione di un distributore di gas avvenuta stamane in via Gordiani.

Un bilancio che, stando alle notizie attuali, si aggrava di ora in ora. Al momento i feriti, nessuno dei quali fortunatamente in pericolo di vita, sarebbero più di venti, tra cui un vigile del fuoco, alcuni esponenti delle forze dell’ordine, operatori del 118 e persino alcuni residenti delle abitazioni limitrofe.

Ci auguriamo che gli ispettori del lavoro, la polizia locale e le forze dell’ordine facciano piena luce all’accaduto, su cui la premier Meloni e il ministro Piantedosi stanno già ponendo la massima attenzione.

Ringraziamo, ovviamente, i soccorritori intervenuti, il cui contributo è stato determinante per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare e creare altri danni a cose e persone”.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini, il consigliere capitolino di FI Francesco Carpano e il coordinamento di Forza Italia nel Municipio V.