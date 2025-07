APRILIA: FERMO AMMINISTRATIVO DI TRANSPALLET E LAMPADINE PER ETICHETTATURA NON CONFORME

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 Aprilia (Lt), 4 luglio 2025. Nell’ambito dei controlli extra tributari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzati ad assicurare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, i funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Aprilia hanno effettuato due fermi amministrativi.

I prodotti sottoposti a fermo sono stati 26 transpallet con marchio “CE” difforme rispetto a quello previsto dalla Direttiva 2006/42/CE e 6mila lampadine, con etichettatura discordante rispetto a quella prevista dal Regolamento UE 1020/2019.

La marcatura “CE” attesta che il prodotto è stato oggetto di valutazione da parte del produttore per il rispetto dei requisiti previsti dall’Unione Europea in materia di salute, sicurezza e tutela dell’ambiente.

La corretta apposizione dell’etichettatura, nel caso delle lampadine, e la marcatura “CE”, nel caso dei transpallet, costituiscono una certificazione di qualità con la quale il fabbricante e l’importatore, sotto la propria responsabilità e in seguito a opportune verifiche, dichiarano che la merce è conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.

L’operazione, supportata sia dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stata effettuata nell’ambito delle attività destinate al controllo all’importazione di partite di prodotti provenienti da Paesi dell’estremo Oriente e destinati a società della provincia di Roma.

Le partite di cui sopra sono state rese conformi in seguito ad autorizzazione dei rispettivi Ministeri.