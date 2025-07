[acspro] [CRUmbria-News] Proposte dell’Associazione Umbra Rievocazioni Storiche ignorate dalla sinistra in Commissione Cultura

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

Regione riapra immediatamente il confronto con AURS e tutte le realtà

coinvolte, per correggere un’impostazione sbagliata che rischia di

danneggiare una componente preziosa del nostro patrimonio regionale”

(Acs) Perugia, 4 luglio 2025 – “È grave e inaccettabile che le proposte

avanzate dall’Associazione Umbra Rievocazioni Storiche (AURS), che

rappresenta ben 39 manifestazioni sul territorio regionale, siano state

completamente ignorate dagli esponenti della sinistra in Terza commissione,

nella stesura del regolamento attuativo della nuova Legge Regionale 11/2024

sulla valorizzazione delle rievocazioni storiche”: lo afferma Eleonora

Pace, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che interviene “dopo la

lettera inviata alla presidente della Regione Stefania Proietti, dal

presidente di AURS, Carlo Paolocci, nella quale si esprimono ‘rammarico e

delusione’ per l’atteggiamento della maggioranza”.

“Nell’ambito della seduta di Terza commissione – fa sapere Eleonora Pace

– avevo chiesto un’ulteriore audizione con le associazioni, per condividere

con loro eventuali emendamenti che avrebbero potuto essere un punto di caduta

delle loro richieste, ma la sinistra non ha voluto sentire ragioni, votando

contro la mia proposta e decidendo di andare direttamente al voto. Un

atteggiamento che denota prepotenza e mancanza di rispetto verso queste

preziose realtà del territorio. Quelle avanzate da AURS non sono

rivendicazioni di parte – continua – ma contributi seri, responsabili,

frutto di anni di esperienza diretta sul campo. Suggerimenti migliorativi che

guardano a un futuro di crescita per tutto il comparto, e che vanno nella

stessa direzione della nuova Legge nazionale 152/2024, approvata

all’unanimità in Parlamento, quindi anche dalle forze di sinistra. Il

rigetto da parte della maggioranza suona quindi come un atto di arroganza

istituzionale, che dimostra ancora una volta come la sinistra e la presidente

Proietti siano più interessati alla propaganda che all’ascolto reale dei

territori. È una visione miope e offensiva verso chi, con passione e

dedizione, lavora per tenere viva la memoria, la cultura e l’identità

delle nostre comunità”.

“Fratelli d’Italia – conclude Pace – ha sempre creduto nel valore

identitario e strategico delle rievocazioni storiche umbre. Per questo

chiediamo che la Regione riapra immediatamente il confronto con AURS e tutte

le realtà coinvolte, per correggere un’impostazione sbagliata che rischia

di danneggiare una componente preziosa del nostro patrimonio regionale”.

