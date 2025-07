Università di Camerino – “Accordo tra l’Università di Camerino e l’Associazione Pianeta Sindacale Carabinieri – Assieme”

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 UNICAM

Università di Camerino

ACCORDO TRA L’UNIVERSITÀ DI CAMERINO E L’ASSOCIAZIONE SINDACALE P.S.C. – ASSIEME

Camerino, 3 luglio 2025 – È stato ufficialmente siglato stamattina, presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, l’accordo di collaborazione tra l’Ateneo camerte e l’Associazione professionale a carattere sindacale dell’Arma dei Carabinieri “Pianeta Sindacale Carabinieri – Assieme (P.S.C. – Assieme)”. A sottoscrivere l’intesa sono stati il Magnifico Rettore, Prof. Graziano Leoni, e il Segretario Nazionale dell’Associazione, Dott. Vincenzo Romeo. L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato da anni dall’Università di Camerino, da sempre attenta a favorire la formazione accademica del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. UNICAM, antesignana rispetto alle più recenti linee guida governative che promuovono l’arricchimento culturale del personale della Pubblica Amministrazione, amplia così il proprio impegno anche alle nuove realtà associative a carattere sindacale riconosciute nell’ambito delle Forze Armate.

L’obiettivo dell’accordo è quello di sostenere la crescita professionale dei Carabinieri iscritti all’Associazione sindacale anche in funzione di un’evoluzione di carriera. I corsi di laurea triennali e magistrali dell’area giuridica sono stati strutturati per rispondere concretamente alle esigenze operative del personale in servizio, grazie anche a un sistema di tutoraggio dedicato che consente una gestione flessibile e funzionale del percorso formativo.

Il progetto è stato coordinato dal Prof. Piergiorgio Fedeli, docente della Scuola di Giurisprudenza e referente dei rapporti tra UNICAM e le Forze di Polizia, e dal Gen. (r) Marco Uggeri, già promotore di numerose iniziative in collaborazione con l’Ateneo, che ha seguito i rapporti con l’Associazione Sindacale P.S.C. – Assieme.

Per informazioni:

Area Comunicazione e Public Engagement

tw UnicamUffStampaig universitacamerino