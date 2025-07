(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

**Maria Adele De Francisci alla guida della Tgr Toscana, gli auguri del

presidente Giani**

/Scritto da Federico Taverniti, giovedì 3 luglio 2025 alle 16:53/

“Un augurio sincero di buon lavoro a Maria Adele De Francisci, che ha

assunto la guida della redazione della Tgr Toscana. Un compito importante,

in un momento in cui il ruolo del servizio pubblico diventa ancora più

cruciale”. Il presidente Eugenio Giani ha espresso la propria

soddisfazione per la fresca nomina della nuova caporedattrice della testata

televisiva regionale.

“Sono convinto che – ha aggiunto Giani- sotto la sua direzione la Tgr

saprà continuare a essere un punto di riferimento per i cittadini toscani,

garantendo un’informazione corretta, approfondita e al servizio della

comunità”.