Comunicato stampa – Nodo di Napoli: circolazione ferroviaria in graduale ripresa dopo una scossa di terremoto in località Napoli Campi Flegrei

(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 NODO DI NAPOLI: CIRCOLAZIONE FERROVIARIA IN GRADUALE RIPRESA DOPO UNA SCOSSA DI TERREMOTO IN LOCALITÀ NAPOLI CAMPI FLEGREI

Roma, 30 giugno 2025

Nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona, è in graduale ripresa.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potranno subire rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni.

Seguiranno aggiornamenti.