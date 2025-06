(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

In gestione al Comune il parcheggio di piazzale Marina d'Italia e del moletto Pamphili, le tariffe e le possibilità di abbonamento

Il Comune di Anzio nell’ambito della riorganizzazione e gestione delle aree portuali turistiche, torna a occuparsi direttamente del parcheggio di piazzale Marinai d’Italia e delle aree sosta presso il moletto Pamphili.

Da domani entreranno in vigore le tariffe e le modalità stabilite. Fino al 30 settembre, per il parcheggio di piazzale Marinai d’Italia si pagheranno 3 euro l’ora H24. È possibile sottoscrivere un abbonamento mensile a 138 euro, da richiedere presso il comando della polizia locale. Dall’1 ottobre al 31 maggio la tariffa oraria sarà di 1 euro e il pagamento è previsto dalle 8 alle 22

Per il moletto Pamphili, invece, prevista la possibilità di sosta esclusivamente con abbonamenti: settimanale, 48 euro; mensile 128 euro e trimestrale 248 euro.