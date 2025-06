comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA PIANO PER LA RIAPERTURA DELLA SP8 DI CALICE

(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

PIANO PER LA RIAPERTURA DELLA SP8 DI CALICE

SPOSTATA LA FASCIA MATTINALE DI APERTURA DELLA DOMENICA PER VENIRE INCONTRO ALLE NECESSITÀ DEI RESIDENTI

PROCEDONO I LAVORI PER ARRIVARE ALLA RIATTIVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ENTRO L’ESTATE

Proseguono, anche nelle difficoltà date dall’ondata di calore che in questi giorni sta investendo l’Italia, i lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza del versante sopra la strada provinciale SP 8 di Calice al Cornoviglio in località Ferdana.

Contemporaneamente, grazie alla gestione coordinata con il Comune di Calice e all’impiego di personale volontario, procede anche il programma di apertura controllata del sito di cantiere per garantire l’entrata e l’uscita dei residenti e dei pendolari dal borgo negli orari concordati in cui le attività di cantiere sono sospese.

Proprio per favorire la mobilità dei residenti, sempre nelle condizioni di massima sicurezza ricordando che si sta attraversando comunque un’area di cantiere in cui operano tecnici per la ricostruzione del versante montano segnato della frana e la messa in sicurezza dell’intera area sopra la strada, già questa domenica, e per le prossime domeniche, vi sarà spostamento della fascia oraria mattinale (solo per i festivi) di transito, che passerà nell’arco di tempo tra le 09.00 e le 12.00.

Per consentire lo sviluppo delle fasi di lavorazione più complesse che nei prossimi giorni interesseranno l’area, per esigenze di sicurezza de cantiere, lunedì 7 luglio sarà possibile effettuare la sola apertura del mattino, mentre non sarà possibile l’apertura serale; martedì 8 luglio invece non sarà possibile apertura del mattino, mentre sarà garantita quella della sera.

Attualmente la fase di lavorazione, nei tempi stabiliti, prevede uno complesso intervento sopra il tracciato della SP8 di Calice al Cornoviglio in località Ferdana, segnata da una enorme frana che dalla montagna grava sulla intera arteria stradale.

In questi giorni i tecnici stanno terminando di posare una rete paramassi nella parte bassa del versante, praticamente subito sopra strada dove sono già state installate le reti di contenimento in aderenza nel versante di monte subito a ridosso della strada e una rete paracolate poco sopra. Sempre in questa fase, ma nelle aree superiori, sono in corso le installazioni delle ulteriori barriere per fermare la caduta di materiale. Inoltre si sta anche lavorando per il consolidamento del sito e la creazione di una serie di accorgimenti per limitare ulteriori attività franose, questo grazie alla realizzazione di un sistema di canalizzazione dell’acqua che arriva dalla parte superiore del monte. L’ultimo intervento riguarderà una rete in aderenza praticamente in testa al fronte di frana, ma sono previste delle opere di ingegneria naturalistica sul versante.

Questo programma è il frutto di un forte impegno e di una sinergia tra la Provincia della Spezia e la Regione Liguria, in coordinamento con il Comune di Calice al Cornoviglio. Le opere, gestite dalla Provincia, rientrano in un finanziamento regionale che vede, con l’impegno dell’Assessorato alle Infrastrutture, sia gli interventi sulla Sp8, sia sulla Sp20 per oltre un milione e 200mila euro, ma anche per la messa in sicurezza del ponte di Villagrossa.

Da parte del Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, e dall’Assessore regionale, Giacomo Raul Giampedrone, arriva anche un ringraziamento al Sindaco Federica Pecunia e all’Amministrazione comunale per l’attività di coordinamento delle aperture straordinarie in corso, così come a tutti i volontari che in queste settimane si stanno adoperando per garantire il servizio.

Per completezza di informazione si ricordano gli orari di apertura:

05.45 – 08.30 (dal lunedì al sabato) 9.00 – 12.00 (di domenica), e pomeridiana pre-serale: 18:00 – 21:00 (tutti i giorni)] esclusivamente per i domiciliati e /o lavoratori sul territorio di Calice al Cornoviglio, al traffico, con mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate.

La Spezia, 29 giugno 2025

