Waha Oil adotta la tecnologia Fiberspar nel giacimento di Al-Samah: nuovo gasdotto per la stazione di Al-Blat

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

La Waha Oil Company ha annunciato il completamento del collegamento del nuovo pozzo VV-28 alla stazione di trattamento Al-Blat, situata nel giacimento di Al-Samah, attraverso l’adozione della tecnologia delle condotte composite Fiberspar. Si tratta di un importante passo avanti nei lavori di ammodernamento delle infrastrutture petrolifere del Paese.

Il progetto è stato gestito dal Dipartimento di Ingegneria dell’azienda, in collaborazione con la Divisione Costruzioni sul Campo, e ha previsto la posa di circa 1.600 metri di condotta Fiberspar da 4 pollici, installata in una trincea profonda 1,20 metri. Il sistema collega la testa pozzo alla stazione Al-Blat, ed è stato dotato di una valvola di non ritorno per evitare eventuali contropressioni.

Prima del riempimento della trincea con sabbia soffice, l’integrità del gasdotto è stata verificata con successo tramite un test di pressione idrostatica, confermando la sicurezza e l’efficacia del sistema.

Le condotte Fiberspar, realizzate in fibra di vetro rinforzata con materiali termoplastici, offrono numerosi vantaggi rispetto alle tubazioni in acciaio tradizionali: sono più leggere, resistenti alla corrosione e più semplici da installare e mantenere. Il loro impiego contribuisce anche alla riduzione dell’impatto ambientale delle operazioni.

Fondata nel 1955, Waha Oil è una delle principali compagnie petrolifere libiche, responsabile della gestione di importanti giacimenti come Al-Samah, Dahra e Gialo. L’adozione della tecnologia Fiberspar si inserisce nella strategia aziendale per il rinnovamento delle infrastrutture, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza, ridurre i costi e garantire sostenibilità operativa nel lungo periodo.