cs risorse barriere architettoniche

Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, definite le risorse da assegnare ai Comuni per il 2025

Ammontano a quasi 2 milioni di euro le risorse da ripartire ai Comuni per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati per l’anno 2025. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Stefano Aguzzi, approvando i criteri per l’utilizzo dell’apposito fondo speciale nazionale.

“La Regione Marche – ha dichiarato Aguzzi – conferma il proprio impegno per garantire l’accessibilità e la mobilità di tutti i cittadini, eliminando le barriere architettoniche che limitano l’autonomia e abbassano la qualità della vita delle persone con disabilità”.

Le risorse saranno ripartite tra i Comuni che hanno comunicato il proprio fabbisogno, aggiornato al 1° marzo 2025, e saranno destinate a soddisfare le domande presentate dai cittadini entro il 1° marzo 2024 e ancora insoddisfatte.

La Regione ha inoltre stabilito le modalità di gestione del fondo e le linee guida per i Comuni, garantendo trasparenza e correttezza nell’assegnazione dei contributi. ​

Per facilitare l’accesso ai fondi, sono state previste tre finestre temporali per la richiesta di liquidazione da parte dei Comuni: 30 settembre, 15 novembre e 31 dicembre 2025. ​ Le risorse non utilizzate saranno redistribuite con i futuri fondi statali. ​

