Padre Stanko Ćelić, atleta e sacerdote: terzo assoluto ai campionati ciclistici della Bosnia-Erzegovina

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

Il sacerdote Stanko Ćelić di Aleksandrovac ha conquistato il primo posto nella prova a cronometro ai Campionati della Republika Srpska, classificandosi terzo assoluto tra tutti i concorrenti provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina. La sua straordinaria prestazione conferma una volta di più come il padre spirituale sia anche un atleta di altissimo livello.

Padre Stanko è ben noto nella comunità non solo per la sua guida spirituale, ma anche per la passione per gli sport di resistenza. I suoi risultati non hanno nulla da invidiare a quelli degli atleti professionisti. L’anno scorso ha portato a termine la B-Hard ultramarathon, la sfida ciclistica più impegnativa del Paese: 1.200 chilometri con 18.000 metri di dislivello, completati in 67 ore, un tempo che rappresenta attualmente il record bosniaco in questa durissima disciplina.

Ma non è tutto. Ćelić è anche campione nazionale di triathlon nella categoria 30-35 anni e ha completato una maratona di 42 chilometri in 3 ore e 29 minuti. Prestazioni che evidenziano una forma fisica e una determinazione fuori dal comune.

Oltre alle sue imprese sportive, padre Stanko è molto attivo nella sua parrocchia ad Aleksandrovac, dove si impegna con lo stesso fervore in attività spirituali, culturali e ricreative. Una delle sue iniziative più amate è la “pedalata in famiglia”, che ogni settembre riunisce grandi e piccoli in un evento che promuove salute, unità e valori familiari. L’edizione di quest’anno è già stata annunciata e si prevede una forte partecipazione.

Il suo esempio dimostra che spiritualità e forma fisica possono crescere insieme, nel segno della dedizione, della disciplina e dell’amore per la comunità. Come riferisce RadioLaktaši, padre Stanko Ćelić incarna pienamente il messaggio che corpo e anima, se ben curati, possono superare ogni traguardo.