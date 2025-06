[Comune Palermo] Dichiarazione Giovanni Galioto e Simone Aiello: “Arenella, due gravi eventi in dieci giorni. Chiesto consiglio di Circoscrizione straordinario in Piazza Tonnara

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Si inoltra quanto segue

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

I Consiglieri della VII Circoscrizione Giovanni Galioto e Simone Aiello

hanno presentato una formale richiesta al Presidente della Circoscrizione,

Giuseppe Fiore, per la convocazione urgente di un Consiglio Straordinario

da tenersi in Piazza Tonnara, cuore della borgata marinara dell’Arenella.

La richiesta nasce a seguito di due gravissimi episodi che hanno scosso

profondamente la comunità locale:

Nella notte del 12 giugno, una violenta esplosione ha distrutto la storica

gelateria “Dolce Brivido”, da sempre punto di riferimento e aggregazione

per i residenti.

Il successivo 20 giugno, un chiosco di street food situato a pochi metri di

distanza è stato completamente devastato da un incendio.

Entrambi gli eventi sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine,

impegnate nell’accertamento delle responsabilità e dell’eventuale matrice

dolosa.

«La popolazione della borgata – dichiarano Galioto e Aiello – vive con

crescente preoccupazione e un profondo senso di insicurezza. In un momento

così delicato, è dovere delle istituzioni dimostrare presenza, ascolto e

solidarietà concreta. Per questo motivo, chiediamo che il consiglio

straordinario si tenga sul territorio, alla presenza del Sindaco di

Palermo, della Giunta comunale e del Presidente del Consiglio Comunale,

affinché venga dato un segnale chiaro e forte di vicinanza e legalità.»

I due consiglieri auspicano che la proposta venga accolta con urgenza e

attenzione, e si dichiarano pronti a collaborare con gli uffici competenti

per la sua realizzazione.