(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI, LUNEDÌ 23 GIUGNO 2025

‘LABORATORIO ROMA 050’

Ore 10.00 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla presentazione del lavoro svolto da ‘Laboratorio Roma 050’ e coordinato dall’Architetto Stefano Boeri (Campidoglio, Sala della Protomoteca)

‘IL PNRR DI ROMA A UN ANNO DALLA SCADENZA. UN CONVEGNO PER GUARDARE AL FUTURO’

Ore 17.30 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene al convegno ‘Il PNRR di Roma a un anno dalla scadenza. Un convegno per guardare al futuro’ (Campidoglio, Sala del Carroccio)

80° ANNIVERSARIO DELLA FAO

Ore 18.00 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene all’incontro-conferenza ‘Roma Capitale della Cooperazione multilaterale – Gli 80 anni della FAO e il ruolo delle Organizzazioni Internazionali della nostra città’; sarà presente Qu Dongyu, Direttore generale della FAO (Campidoglio, Aula Giulio Cesare)

FESTA DI PROMOZIONE IN SERIE B DEL ‘TRASTEVERE CALCIO FEMMINILE’

Ore 20.30 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla festa di promozione in Serie B del ‘Trastevere Calcio femminile’ (Piazza San Giovanni De Matha)