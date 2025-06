[Comune Palermo] RPT CORRETTO – Progetto “Nonni Vigili ” – Dichiarazione consigliera Leto

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

“Con la firma delle convenzioni tra il Comune e tre associazioni di

volontariato, prende forma il progetto ‘Nonni Vigili’, che dal prossimo

anno scolastico garantirà una maggiore presenza nei pressi delle scuole

cittadine, durante gli orari di ingresso e uscita.

I volontari opereranno in sinergia con la Polizia Municipale per regolare

il traffico e accompagnare gli studenti nei momenti più delicati della

giornata. Si interverrà principalmente negli istituti che presentano

criticità maggiori in termini di viabilità e sicurezza.

Questa iniziativa valorizza il ruolo fondamentale dei nostri pensionati,

che rappresentano una ricchezza per le nostre comunità e una memoria viva

del tessuto sociale. Con il loro impegno attivo, diventano parte integrante

della vita cittadina e contribuiscono concretamente al bene comune.

Mi congratulo con l’assessore Dario Falzone per aver promosso questa

lodevole iniziativa. La sicurezza dei nostri ragazzi passa anche da scelte

concrete come questa, capaci di rafforzare il legame tra generazioni e

costruire reti di cittadinanza attorno alla scuola”.

Lo dichiara Teresa Leto, Consigliera comunale di Fratelli d’Italia.

