(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 Provincia di Salerno

Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA)

COMUNICATO STAMPA 21/2025

CASTELLABATE, UN CALENDARIO DI EVENTI LUNGO UN ANNO: ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI FINO A DICEMBRE 2025

Il Comune di Castellabate ha già iniziato da tempo la sua programmazione di eventi per il 2025. Da oggi è disponibile la brochure completa di tutti gli appuntamenti che, anche quest’anno, si estenderanno oltre la stagione estiva e caratterizzeranno il borgo con manifestazioni fino al mese di dicembre. Musica, sport, cultura, rassegne consolidate e nuove realtà sono pronte ad abbracciare un pubblico variegato con un’offerta sempre più ampia e rivolta a cittadini e visitatori. Dai già noti ospiti dei salotti culturali di “ColtoCircuito” del calibro di Luca Ward, Lunetta Savino e Stefano Fresi, alla seconda edizione del “Festival del Mare”, “Ond’A Marina”, “Choco Italia in Tour”, con un calendario che vedrà momenti molto attesi come i mercatini di Natale al Borgo o il Concerto in Piazza di Capodanno. Grande protagonista sarà anche il Castello dell’Abate, teatro di spettacoli all’insegna della cultura, della tradizione e della poesia. Eventi che vedono coinvolte in primo piano anche le varie associazioni del territorio che daranno lustro a tutte le frazioni del Comune. La brochure completa degli eventi è consultabile qui: https://www.comune.castellabate.sa.it/vivere_il_comune/eventi/evento_3.html