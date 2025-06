PIETRO RUGGIERI ALLA GUIDA DI EFORT

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

*LA SOCIETÀ CHE RIUNISCE LE MAGGIORI ISTITUZIONI ORTOPEDICHE EUROPEE*

*È il prof. Pietro Ruggieri, Ordinario di Ortopedia dell’Università degli

Studi di Padova e Primario della UOC Clinica Ortopedica Traumatologica

dell’Azienda Università-Ospedale di Padova, il nuovo Presidente della

Società europea di Ortopedia e Traumatologia EFORT (European Federation of

National Associations of Orthopedics and Traumatology).*

Eletto nel corso del 26° Congresso Annuale della Società, tenutosi nei

giorni scorsi a Lione in Francia, il prof. Ruggieri è noto a livello

internazionale per la sua attività di ricerca sui tumori

muscoloscheletrici, chirurgia ricostruttiva e protesi nell’oncologia

muscoloscheletrica.

Durante la sua carriera, il Prof. Ruggieri è stato Presidente di altre due

importanti Società Scientifiche: dal 2011 al 2013 di ISOLS (International

Society of Limb Salvage) e dal 2021 al 2023 di EMSOS (European

Musculoskeletal Oncology Society), del cui congresso annuale è

stato Presidente quest’anno a Padova dal 28 al 30 aprile. In EFORT riveste

anche il ruolo di chair di EOTEP, la piattaforma europea per l’education

nel campo ortopedico e traumatologico ed è Scientific Advisor per

l’oncologia muscoloscheletrica, suo ambito di elezione.

Fondata nel 1993, EFORT ha l’obiettivo di migliorare la qualità

dell’assistenza ortopedica e traumatologica attraverso attività educative,

la promozione della ricerca scientifica e l’adozione delle migliori

pratiche professionali, promuovendo la collaborazione tra le Società

ortopediche e traumatologiche in tutta Europa. Attualmente EFORT conta 42

paesi membri.