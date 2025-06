0618 approvazione regolamento campo sportivo Montagna

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

Approvato il nuovo regolamento per il Campo Sportivo “A. Montagna”: un impianto più accessibile, digitale e aperto a tutti

La Spezia, 18 giugno 2025 – Il Consiglio Comunale della Spezia ha approvato il nuovo regolamento per l’utilizzo del Campo Sportivo “A. Montagna”, uno degli impianti sportivi più frequentati della città.

Il centro, concesso in locazione al Comune dalla società Difesa Servizi S.p.A. dal 2015, rappresenta un punto di riferimento per l’attività sportiva e ricreativa cittadina. Al suo interno si svolgono regolarmente attività di atletica leggera, tennis, calcetto, pallavolo, pallacanestro, arrampicata e tiro con l’arco, coinvolgendo sia sportivi professionisti che cittadini di tutte le età.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “L’Amministrazione ha rinegoziato la concessione del Campo Sportivo Montagna con Difesa Servizi Spa nel 2020 per una nuova convenzione, per ottenere delle migliori condizioni di utilizzo, e l’approvazione di questo nuovo regolamento rappresenta un grande risultato per la nostra città e un passo avanti ulteriore per il futuro del Centro Sportivo Montagna. Vogliamo rendere questo spazio sempre più accessibile ai cittadini, con regole chiare che disciplinano in modo equo e trasparente l’utilizzo dei vari impianti da parte di scuole, associazioni e singoli utenti. È un passo importante verso una gestione moderna ed efficiente, che valorizza lo sport come occasione di crescita, inclusione e benessere. Inoltre, l’introduzione di sistemi digitali per la prenotazione e l’accesso agli impianti segna un’ulteriore evoluzione, rendendo il centro più funzionale e al passo con i tempi, rendendo l’impianto un punto di riferimento non solo per gli atleti e i grandi eventi, ma aperto a chiunque voglia fare sport”.