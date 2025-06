0618 Approvato il nuovo regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

Delibera di Consiglio Comunale

Nuovo regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali: le associazioni del territorio potranno utilizzare gli impianti anche in orario extrascolastico

La Spezia, 18 giugno 2025 – Il Consiglio Comunale della Spezia ha approvato il nuovo regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente, trasparente e accessibile degli spazi sportivi presenti negli edifici scolastici della città.

Il regolamento riguarda le palestre situate all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado comunali, nonché due impianti di proprietà provinciale – il Liceo Classico “Costa” e l’Istituto Nautico – affidati in gestione al Comune per l’utilizzo pomeridiano.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “L’approvazione di questo nuovo regolamento ci permette di dare ulteriori risposte alle esigenze delle associazioni sportive e dei giovani atleti, mettendo a disposizione le palestre scolastiche comunali a chi ne ha necessità. La comunità sportiva spezzina è vivace e ricca di talenti, con campioni a livello provinciale, regionale e nazionale in molte discipline. È dovere dell’Amministrazione offrire un sostegno, offrendo loro sempre più spazi adeguati per allenarsi e crescere, affinché possano raggiungere traguardi importanti e portare in alto il nome della nostra città”.

L’uso delle palestre sarà subordinato alla disponibilità comunicata dagli istituti scolastici, in base alle esigenze didattiche. Il nuovo regolamento introduce:

criteri chiari per l’affidamento degli spazi alle società sportive;

un sistema informatizzato per l’invio delle richieste di utilizzo;

un sistema di controllo a distanza per monitorare l’effettivo utilizzo degli impianti.

Tra i punti principali del regolamento:

Priorità d’uso riservata alle scuole e alle attività giovanili, inclusive e socialmente rilevanti.

Richieste di utilizzo da presentare annualmente tra il 20 aprile e il 30 giugno (15 giugno–15 luglio per il primo anno), tramite modulo online.

Criteri di assegnazione basati su sede, numero di atleti residenti, attività giovanile, inclusione e corretto uso pregresso.

Obblighi per i concessionari: rispetto degli orari, pulizia, responsabilità per danni, possesso di assicurazioni e defibrillatore.

Divieto di sub-concessione e possibilità di revoca in caso di violazioni.

Tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, con possibilità di agevolazioni per attività di interesse pubblico.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende valorizzare il patrimonio sportivo scolastico, promuovere l’attività fisica e garantire un accesso equo e regolamentato agli impianti da parte delle associazioni del territorio.