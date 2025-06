Dalla vite al campo: i progetti CREA per le aziende pugliesi

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

Focus su: aumento sostenibile della produttività mediante tecniche di produzione a basso impatto ambientale, della redditività e dell’efficienza delle risorse negli agro ecosistemi.

BE^2R – Dal campo al boccale

OBIETTIVO: favorire lo sviluppo della produzione di birra agricola pugliese cogliendo le opportunità di crescita che vi sono su questo mercato, sviluppando protocolli di produzione di birra agricola che abbiano una forte identità territoriale e prevedendo l’impiego di cereali tradizionali pugliesi, luppolo da luppoleti locali, lieviti autoprodotti in azienda e processi di trasformazione idonei a produzioni di nicchia e di elevata qualità.

RISULTATI: Recupero delle risorse cerealicole autoctone, ottimizzazione delle tecniche colturali e della gestione agronomica delle risorse selezionate, valutazione delle performance produttive di differenti varietà di luppolo, design colture starter innovative per la produzione di birra agricola artigianale di qualità, messa a punto di protocolli di produzione brassicola, valutazione e controllo di contaminanti microbici nelle filiere di produzione di birra artigianale, analisi ambientali.

INNOFRUIT – Sostenibilità ed innovazione nella viticoltura da tavola pugliese

OBIETTIVO: favorire il recuperare di competitività e redditività dei produttori di uva da tavola Pugliesi rispetto ai principali competitors. In particolare, la messa a disposizione dei produttori di nuove varietà apirene più rispondenti alla domanda e la messa a punto di processi produttivi più efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico costituiranno il fulcro del progetto.

RISULTATI: Innovazione e caratterizzazione varietale, Messa a punto di tecniche agronomiche innovative ed ecologicamente sostenibili, analisi ambientale, di impatto economico e di redditività, analisi di mercato e della filiera.

INNOVALEGUMI – Nuovi sistemi colturali basati sulle leguminose per le aziende cerealicole pugliesi

OBIETTIVO: migliorare la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende cerealicole pugliesi favorendo l’avvicendamento colturale delle leguminose da granella ai cereali, per ridurre la degradazione della qualità dei suoli, favorire il sequestro di carbonio ed incrementare la fertilità dei terreni in termini di azoto e di sostanza organica. Cece, fava, lenticchia e pisello saranno le colture oggetto di sperimentazione.

RISULTATI: Innovazione varietale di leguminose da granella, definizione di linee guida sulle tecniche agronomiche ottimali per il cece e la lenticchia, ampliamento della gamma di novel food a base di sfarinati di leguminose da granella, valutazione dell’impatto ambientale ed economico delle innovazioni introdotte, analisi di mercato.

