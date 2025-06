INVITO STAMPA – Domani visita al cantiere della Casa e dell’Ospedale della Comunità di Figline e Incisa Valdarno

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 INVITO STAMPA – La Casa della Comunità di Figline e Incisa Valdarno prevede la realizzazione di un nuovo edificio su tre piani in continuità spaziale e funzionale, a livello di piano terra, con il Presidio sanitario in via G. Da Verrazzano, nell’area dell’ospedale Serristori, a Figline. All’interno della nuova struttura saranno ospitati la Casa della Comunità e l’ Ospedale di Comunità con 20 posti letto .

La stampa è invitata a partecipare all’inaugurazione del cantiere che è stato consegnato nel marzo scorso . L’appuntamento è fissato per:

domani martedì 17 giugno ore 9.00

presso il cantiere della Nuova Casa della Comunità di Figline e Incisa

Figline Valdarno (FI)

Partecipano:

il Presidente della Regione, Eugenio Giani ;

il Direttore Generale Ausl Toscana centro, Valerio Mari ;

il Sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Valerio Pianigiani ;

il Presidente Terza Commissione Sanità, Enrico Sostegni ;

i Consiglieri regionali Fiammetta Capirossi e Cristiano Benucci ;

il Presidente Società della Salute zona fiorentina sud est, Francesco Pignotti .

