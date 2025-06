(ACON) MORTE BRAIDA. DI BERT (FP): POLITICO DI GRANDE IMPEGNO E DEDIZIONE

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

"Impegno e dedizione, come

amministratore e come politico, regista di quella crescita

economica post terremoto che ha posto le fondamenta del Friuli

Venezia Giulia di oggi e ispirato, positivamente, la schiera di

amministratori degli ultimi decenni”.

Sono le parole di ricordo che il capogruppo di Fedriga

presidente, Mauro Di Bert esprime, in una nota, anche a nome dei

colleghi del gruppo, alla notizia della scomparsa di Paolo

Braida, gi? assessore, consigliere regionale e segretario

regionale della Democrazia cristiana.

“Ha portato nel cuore la sua terra – aggiunge l’esponente di Fp –

dimostrandosi, in ogni occasione e con ogni incarico ricoperto,

persona preparata e determinata nel perseguire obiettivi, senza

mai perdere di vista le vicende politiche, sua grande passione”.

