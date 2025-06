Trump chiede la “fine” della guerra tra Israele e Iran, afferma che Putin è d’accordo

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sabato la sua intenzione di porre fine al conflitto armato in corso tra Israele e Iran, affermando che il presidente russo Vladimir Putin condivide questa posizione.

Durante una telefonata avvenuta nella mattina del suo compleanno, Trump ha dichiarato che Putin, oltre a porgergli gli auguri, ha voluto parlare approfonditamente della situazione iraniana. “Il presidente Putin mi ha chiamato stamattina per farmi gli auguri di buon compleanno con grande gentilezza, ma soprattutto per parlare dell’Iran, un Paese che conosce molto bene”, ha scritto Trump su Truth Social. “Abbiamo parlato a lungo. Molto meno tempo è stato dedicato alla Russia/Ucraina, ma questo sarà per la prossima settimana.”

Trump ha anche aggiunto che Putin sta facilitando uno scambio immediato e su larga scala di prigionieri tra Russia e Ucraina. Secondo Trump, entrambi concordano che la guerra tra Israele e Iran debba terminare. “Ho spiegato che anche la sua guerra dovrebbe finire”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni arrivano all’indomani degli attacchi aerei israeliani contro obiettivi strategici in Iran, inclusi leader militari, scienziati nucleari e raffinerie. In risposta, l’Iran ha lanciato una serie di attacchi missilistici su Tel Aviv, in una delle escalation più gravi della crisi regionale.

Trump ha ricordato che già giovedì aveva avvertito Israele di non attaccare l’Iran se ci fosse stata la possibilità di un nuovo accordo sul nucleare. “Potrebbe aiutare, in effetti, ma potrebbe anche mandare tutto all’aria”, aveva dichiarato ai giornalisti.

Il presidente ha inoltre rivelato di aver dato all’Iran un ultimatum di 60 giorni per raggiungere un accordo, ultimatum che Teheran avrebbe ignorato. “Due mesi fa ho dato all’Iran un ultimatum di 60 giorni per ‘raggiungere un accordo’. Avrebbero dovuto farlo! Oggi è il 61° giorno. Ora hanno, forse, una seconda possibilità!”, ha scritto in un post.

Secondo un alto funzionario dell’amministrazione, il previsto incontro di domenica tra l’inviato speciale Steve Witkoff e rappresentanti iraniani è stato cancellato a causa delle ostilità, ma la Casa Bianca spera in una rapida ripresa dei negoziati.